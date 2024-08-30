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Kapadokya'da Türk bayraklarıyla havalanan balonlar görsel şölen sundu

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
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Kapadokya'da Türk bayraklarıyla havalanan balonlar görsel şölen sundu
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Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve ilginç coğrafyası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu.

Gökyüzünde görsel şölen

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balona kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

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