Kapadokya’daki otellerde denetim: 125 otel ve tesis kapatıldı

Nevşehir Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede bulunan otellerde denetleme yaptı.

Edinilen bilgiye göre yapılan denetlemelerde Nevşehir’de İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı bulunmadan kayıt dışı faaliyette bulunan ve 2634 sayılı kanun gereği yasal süresi içinde Turizm işletme belgesi almadan, kayıt dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen, 93 işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verildi.

58 konaklama tesisine ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılarak, 32 işletmenin ruhsatları iptal edilerek faaliyetine son verildi.

Kalan 26 konaklama tesisi ile alakalı Nevşehir Valiliğince gerekli takibin yapıldığı ve yasal süresi içinde belgelendirilemeyen işletmelere gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı çerçevesinde Nevşehir merkez ve ilçelerinde Sürdürülebilir Turizm Programı Belgesi'ni hiç almamış olan ya da yenileme yükümlülüğüne uymayan Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tesislere yönelik 2024'te yapılan denetim sonucunda 19 konaklama tesisine, 2025'te ise 323 konaklama tesisine yönelik yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunun 33. Maddesini ihlal eden 13 konaklama tesisine idari yaptırım uygulandı.