“Kapalılar imha edilsin” paylaşımına soruşturma başlatıldı: Bakan Gürlek'ten açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “kapalılar imha edilsin” şeklinde paylaşım yapan H.Ö. isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı; şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi.

"Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin"

Kızını sınava götürdüğünü söyleyen bir kadın, metroda yaşadığını iddia ettiği olayı sosyal medya hesabından anlattı. Metrodan inerken başörtülü bir kadını hedef alan kadın, paylaşımında hakaret ve nefret söylemi içeren ifadeler kullandı.

Başörtülü kadın için “Cahillik akıyor her yerinden, yobaz” ifadelerini kullanan şahıs, devamında ise “Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha şeklinde kapatılsın” sözleriyle tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Bakan Gürlek'ten ayrımcı sözler sarf edilmesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından, bir kişinin bazı sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir."