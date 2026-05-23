Kapatılan Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan’dan ilk açıklama (VİDEO)

Kapatılan Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan’dan öğrencilere ilk açıklama yapıldı.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde protesto gösterileri yapan öğrencilerle bir araya gelen Yazgan, T24 tarafından aktarılan videoda yaptığı konuşmada, “Bizler de üzgünüz” derken, “Hakkınızın korunması için çalışıyoruz. YÖK Başkanı da ilk olarak bu konuyla ilgileniyor. Bilgi Üniversitesi’ni yaşatmak için çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

1996 yılında kurulan Bilgi Üniversitesi’nin yaklaşık 20 bin öğrencisi, 70 bini aşkın mezunu ve binden fazla akademik personeli bulunuyor. Kurucu vakfına daha önce kayyım atanan üniversite, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla faaliyet izni kaldırılarak kapatıldı.