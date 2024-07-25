Kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış tahliye edildi

Hakkında yakalama kararı bulunurken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla bir rezidansta yakalanan ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri arasında olduğu iddia edilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kamış ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Çolak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına avukat da salonda yer aldı. Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Ali Çolak'ın celse arasında yakalandığını belirterek savunmasının alınmasına geçti.

‘'Bir topluluk içinde yer almam söz konusu değildir''

Duruşmada savunma yapan sanık Çolak, ortada çok ciddi bir terör davası olduğunu ancak ortada bir terörist olmadığını söyleyerek, ‘'Ali Çolak adlı vatandaşa o terörist elbisesi olmuyor. İddianamede benimle ilgili sadece bir buçuk satır var, bununla anılıyorum. Nedir o? Gazetelerin reklamının ilk gösterime katılmam ve Bank Asya'da hesaplarımın olması. Benim bir kültür ve sanat adamı olduğumu bütün Türkiye bilir, terör ve şiddetle ilişkim yoktur. Ben terörist değilim, uyuşturucu kaçakçısı değilim, tecavüzcü değilim, dolandırıcı değilim. Saygın bir mesleği icra ettim, 30 yıldır bir deneme yazarıyım. Herhangi bir insandan, FETÖ'den ya da başka kişi ya da gruptan talimat almam, onların yörüngesi olmam, bayrağının altında yürümem söz konusu olamaz. Herhangi bir örgüt ya da grubun maşası veya elemanı olmam mümkün değildir. Yemekhanede yemekleri yalnız yiyen bir adamım, benim bir topluluk içinde yer almam söz konusu değildir. Benim gibi ince ruhlu, hassas ve romantik bir adam için katlanamaz şartlarda yaşadığımı ifade etmek isterim'' şeklinde konuştu. Sanıklardan Kamış ise savunmasında cezaevi şartlarında zorlandığını belirterek mahkemeden tahliyesini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Çolak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, sanık Kamış'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

2 sanığa da tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mehmet Kamış ile Ali Çolak'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi ve dosyadaki mevcut delil durumunu da dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve 2 haftada bir imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, yakalaması bulunan firari sanıkların ise yakalama kararlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Kamış ile Ali Çolak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla aralarında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 17 sanıklı davada firari olarak yargılanıyorlardı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 19 Eylül 2017'deki duruşmada firari sanıklar Kamış ile Çolak'ın da arasında bulunduğu 10 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.