Kapatılmıştı! İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı
Önceki gün faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili karar iptal edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmen kapatılmış, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyet iznine son verilmişti. Bugün yayımlanan 25 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açıldığı duyuruldu.
25 Mayıs tarihli Resmi Gazete ile, faaliyet izninin kaldırıldığı karar yürürlükten çekildi.
22 Mayıs'ta faaliyet izni kaldırılmıştı
TMSF'nin el koyduğu Can Holding bünyesinde bulunan ve Eylül 2025'ten bu yana kayyım tarafından yönetilen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı 22 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyet izni kaldırılmıştı.