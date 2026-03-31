Kapıkule'de 60 kilo esrar ele geçirildi: 5 kişi gözaltına alındı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 TIR'da yapılan aramada; 60 kilo 136 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
DHA
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürütülen risk analizleri kapsamında şüpheli görülen bir TIR ile sürücüsünü sistem üzerinden takibe aldı.

Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR, hangara alındı. Narkotik köpeklerle TIR'da yapılan aramada, 31 kilo 422 gram esrar ele geçirildi. Gümrük ekipleri, uyuşturucu ele geçirilen TIR ile bağlantılı olduğunu belirlediği ve aynı gün Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ikinci TIR'ı da detaylı aramaya aldı. TIR'da 28 kilo 714 gram esrar ele geçirildi.

Piyasa değeri 54 milyon TL

Piyasa değeri 54 milyon 122 bin lira olduğu belirtilen toplam 60 kilo 136 gram esrar ile ilgili 2 sürücünün gözaltına alınmasının ardından gümrük ekipleri, uyuşturucuların alıcıları ve organizatörlerine yönelik Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Çalışmanın ardından İstanbul'da 1, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 2 TIR ile 1 binek araca el konulurken, gözaltındaki 5 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öğrenci affı düzenlemesinde son aşamaya gelindiÖğrenci affı düzenlemesinde son aşamaya gelindiEğitim
Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte 31 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta yeni zam kapıda: İşte 31 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Resmî Gazete'de yayımlandı: Apartman ve sitelerde borçluların ifşası yasaklandıResmî Gazete'de yayımlandı: Apartman ve sitelerde borçluların ifşası yasaklandıGündem

 