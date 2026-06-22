Kapılar son anda kapanınca sınava giremedi: ÖSYM görüntüleri incelemeye aldı

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sırasında Osmaniye’de yaşanan bir olay dikkat çekti. Sınav merkezine son dakikalarda gelen bir aday, kapıların kapanmasının ardından içeri alınmayınca sınava giremedi. O anlar çevrede kısa süreli üzüntü ve tepkiye neden oldu.

Velilerin görevlilere yaptığı çağrılara rağmen sınava giremeyen genç kızın yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı. Okul bahçesinde bekleyen veliler, sınava yetişmeye çalışan öğrencinin içeri alınması için görevlilere seslenerek destek vermeye çalıştı. Ancak kapılar açılmadı. İçeri giremeyen genç kız, okul önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntüler incelemeye alındı

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay’ın haberine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS’ye geç kalan adaylara ilişkin basın ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yakından takip ettiğini açıkladı. Kurum, söz konusu video da dahil olmak üzere ortaya çıkan her olayın ayrı ayrı ve titizlikle değerlendirileceğini, herhangi bir suistimal tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.