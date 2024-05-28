Kaplan soruşturması: Tutuklu emniyet müdürü Bozdağ'ın adını verdi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gizli tanık Serdar Sertçelik’in Ankara Emniyetini sarsan ifadeleri doğrultusunda tutuklanan Ankara Emniyeti Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın alınan ikinci ifadesi de ortaya çıktı. Sertçelik’in ses kayıtlarını yayınladığı Demircan, konuşmalarda adı anılan iki kişiden birinin Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, diğerinin ise eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğunu doğruladı.

Ancak Demircan, bu isimleri Sertçelik’in dile getirdiğini, kendisinin gizli tanığı yurt dışından getirmek için ikna etmek amacıyla geçiştiren yanıtlar verdiğini iddia etti. Demircan, görüşmelerin içeriğinden amirlerine bahsetmediğini söyledi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın bugünkü köşesinde, Ankara Emniyeti Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın ifadelerine yer verdi. Demircan’ın ifadelerinden bazı bölümler şöyle:

“Nurullah aracılığıyla görüştüm (Serdar Sertçelik ile). Bu görüşmeye ait belli kısımlar 17-25 Aralık’ta olduğu gibi kesildi. Görüşme tamamıyla Sertçelik’in Türkiye’ye dönmesi için ikna çalışmasıydı. Söylediği isimler tarafımdan zikredilmedi. Bu konuları sormadan anlattı. Ben de getirmek istediğimiz için geçiştirmek amaçlı “Tamam, gel, görüşürüz” mealinde ifadelerde bulundum. Amacım, rahatlayıp gelmesini sağlamaktı.

Sertçelik’in ithamları operasyonu sulandırmaya yöneliktir. Soruşturmada yer almayan isimleri zikrederek, dosyanın kapatılmasını, Ayhan Bora Kaplan'ın ve örgüt üyelerinin tahliyesini sağlamayı amaçlamıştır. Örgütün bağlantılarının fazla olması sebebiyle el çektirilmemiz hedeflenmektedir. Emniyet mensuplarının Ayhan Bora Kaplan ile irtibatlarının olduğunu, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan ve Organize Şube’deki polislerin rüşvet istediğini söylemiştir. Operasyonun adli, emniyet ve önemli bazı şahısların bağlantılarının olduğu görülecektir.

Şahsın ele geçirildiğini, paylaşıma zorlandığını, örgütün ailesi ve kendisine zarar vereceğini, beni ve arkadaşlarımı zan altında bırakacaklarını düşünüyorum. Yürüttüğümüz çalışmalar genel olarak amirlerimizce bilinmektedir.”

Sertçelik’in yayınladığı ses kaydında yer alan 'Bu söylediğin iki isim vardı ya', 'Hani iki konu vardı ya, farklı farklı isimler vardı', 'Onlarla ilgili gerekli yerlerle görüştüm, gerekli yerlerle görüştüler, ‘İsimleri geçsin, sıkıntı yok’ dedi' ifadeleri hatırlatıldı. 'Bu ifade size mi aittir? Bu iki kişiden kimi kastediyorsunuz?' diye soruldu. Demircan, şöyle dedi:

“İfadeler bana aittir. Görüşmeyi Sertçelik’i ikna etmek amaçlı yaptım. Amacım, ifadesinin alınmasıdır. Çünkü daha önce gelmekten vazgeçmişti. İki isimden kasıt, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’dır. Bu konularla ilgili soru sormadım, isim telaffuz etmedim. Bu konuları kendisi anlatmıştır. Ben sadece dinledim. Kendisini ikna etmeye yönelik, aklında soru işareti kalmaması ve rahatlatmak için kurduğum cümlelerdir. İsimlerle ilgili hep o konuşmuştur. İki ismi zikrettiğinde geçiştirmeye çalıştım. Bana 'Bunlar daha büyük isimler' dedi. Görüşmelerin tamamını ABK dosyasında eksik ve açık bırakmamak için yaptım.