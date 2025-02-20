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Kar İstanbul'u esir aldı! Yolu açmaya gelen kar küreme aracı yolda kaldı

Maltepe’de İBB’ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Kar İstanbul'u esir aldı! Yolu açmaya gelen kar küreme aracı yolda kaldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibariyle kar yağışı Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

O anlar kameraya yansıdı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yolu açmak için gelen İBB’ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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