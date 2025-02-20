Kar İstanbul'u esir aldı! Yolu açmaya gelen kar küreme aracı yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibariyle kar yağışı Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

O anlar kameraya yansıdı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yolu açmak için gelen İBB’ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.