Kar İstanbul'u esir aldı! Yolu açmaya gelen kar küreme aracı yolda kaldı
Maltepe’de İBB’ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibariyle kar yağışı Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
O anlar kameraya yansıdı
Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yolu açmak için gelen İBB’ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.