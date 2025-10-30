  1. Ekonomim
Kar ve buzlanma Ilgar Geçidi’nde ulaşımı felç etti: TIR'lar yolda mahsur kaldı

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Ilgar Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı TIR’lar kaygan yolda ilerleyemeyerek mahsur kalırken, ekipler bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yoğun kar yağışı Ilgar Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle birçok TIR yolda kaldı.

Ilgar Geçidi'nde yollar buz tuttu

Bölgede gündüz etkili olan kar yağışının ardından gece havanın soğumasıyla birlikte Ilgar Geçidi’nde yollar buz tuttu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle bazı TIR’lar kayarak yolu kapatırken, karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

