Kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara'da kar bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumu bilgileri yayımlandı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı, açıklanan hava durumu göre sıcaklıklar nasıl olacak? Ne zaman kar yağacak ,Ankara ve İstanbul'u ne zaman kar bekliyor , İşte bir 5 günlük İstanbul ve Ankara için hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumu bilgileri yayımlandı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı, açıklanan hava durumu göre sıcaklıklar nasıl olacak? Ne zaman kar yağacak ,Ankara ve İstanbul'u ne zaman kar bekliyor , İşte bir 5 günlük İstanbul ve Ankara için hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Ankara için yapılan uyarıya göre: ''Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden sonra Düzce, Bolu ile Ankara'nın güney kesimlerinde ( Polatlı, Gölbaşı, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.''
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için yapılan uyarıya göre:'' Yağışların, sabah saatlerinden itibaren çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.''
Ankara için 5 günlük hava durumu
07 Ocak Pazar : 0°C , 15°C , sağınak yağışlı
08 Ocak Pazartesi : 6°C , 13°C , sağınak yağışlı
09 Ocak Salı : 5°C , 8°C , kuvvetli yağmurlu
10 Ocak Çarşamba : 3°C , 5°C , kar yağışlı
11 Ocak Perşembe : -2°C , 3°C , parçalı bulutlu
İstanbul için 5 günlük hava durumu
07 Ocak Pazar : 10°C , 17°C , sağınak yağışlı
08 Ocak Pazartesi : 12°C , 16°C , sağınak yağışlı
09 Ocak Salı : 7°C , 9°C , yağmurlu
10 Ocak Çarşamba : 2°C , 7°C , yağmurlu
11 Ocak Perşembe : 2°C , 6°C , çok bulutlu