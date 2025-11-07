Kar yağışı ne zaman başlıyor 2025? İstanbul kar ne zaman yağacak? Kuruyan ve dolması gereken barajları düşünen vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Meteoroloji yetkililerinin de açıklaması üzerine eklenince yağışların başlayacağı tarih merak konusu oldu.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

TRT Haber'de yer alan habere göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını aktardı. Sonbaharda beklenen yağışların görülmediğini vurgulayarak sözlerine başlayan Dr. Güven Özdemir, öncelikle kasım ayını değerlendirerek şunları söyledi:

"Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor."

Sıcaklıkların ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyrettiğini belirten Dr. Özdemir, akşam saatleriyle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğine dikkat çekerek, "Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla ‘pastırma sıcakları’ devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek" dedi.

İSTANBUL KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

“Gelelim kış mevsimine… Son meteorolojik verilere göre, bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesi bekleniyor. Aralık ayıyla birlikte kışa giriyoruz. Kış mevsiminin geçen yıllara göre biraz daha yağışlı ve soğuk geçeceğini ümit ediyoruz” diyen Dr. Özdemir, tahminlerini şöyle sürdürdü:

"Yağışlar bölgeye göre değişecektir. Deniz kenarında yağmur şeklinde, yüksek yerlere çıkıldığı zaman da kar yağışları görüleceğini ümit ediyoruz. Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Trabzon, Bolu gibi yüksek kesimlerde, dağlık bölgelerde veya rakımı yüksek olan bölgelerde kar yağışları görebiliriz."

Ocak ve şubat aylarında da zaman zaman yağışlı havanın etkili olacağını vurgulayan Dr. Özdemir, "Çok eski yıllara göre o kadar kuvvetli ve sert bir kış yaşamayacağız. Ancak 8-10 yıl geriye dönersek kış şartları bu yıl biraz daha ağır olacak. Sert ve yağışlı geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Özdemir’in tahminlerinde İstanbul'dan da bahsetti:

"Tabii rakımı yüksek olan yerlerde kar yağışı daha etkili olacak. Metropollerde ısı adalarının oluşması ve binaların çok yüksek olması, kar yağışını biraz zayıflatıyor. Ancak bu kış mevsimi içerisinde en az bir-iki defa İstanbul’da kar yağışını göreceğimizi ümit ediyoruz."