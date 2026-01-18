Kar yağışı sürüyor: İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, Şehir Hatları belirli hatlardaki uğramaların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
Meteorolojik durum dolayısıyla bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları sayfasında paylaşılan duyuruda, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” denilerek;” Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğramaı ile Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin Kuzguncuk uğramasının” iptal edildiği duyuruldu.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) January 18, 2026
Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.
İptal seferler için: https://t.co/lJqtXfKHd0
Bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/LWkgl6WRiG