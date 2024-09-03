Kara para davaları başlıyor! İşte yeniden hakim karşısına çıkacak fenomenler!

Adli yıl tatilinin sona ermesiyle birlikte adliyelerde yoğun mesai başlıyor. Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma gibi suçlamalarla yargılanan ünlü isimler bu hafta hakim karşısına çıkacak.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli 4-5-6 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

Candan kardeşler yarın hakim karşısında

Polat çiftinin yanı sıra Candan kardeşler de yarın hakim karşısında olacak.

Bir televizyon programıyla ünlenen fenomen kardeşler, 16 Kasım 2023’te kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Candan kardeşlerin yargılanacağı davada ilk duruşma yarın görülecek.