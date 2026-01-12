Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ihale soruşturması: 6’sı asker 20 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

2019-2024 yılları arasında yapılan 18 ihalenin incelendiği soruşturmada, edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet suçlamasıyla 6’sı asker 14’ü sivil olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

18 ihalede, hakedişlerde araç sayısı ve kilometre bilgilerinin kasten farklı yazıldığı, firmalara fazla ödeme yapıldığı iddia edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.

"Araç sayıları fazla gösterildi"

Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi 15 şüpheli hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 6 askeri personel ile 14 sivil şüpheli gözaltına alındı, 1 sivil şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.