Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askeri taşıma ihalelerine ilişkin dava 9 Temmuz'da görülecek

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 sanık hakkında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinde "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianameyi kabul ederek, davanın ilk duruşmasının 9 Temmuz'da görülmesini kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinde "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri iddiasıyla 19 kişi hakkında kamu davası açmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünün, sivil firmalardan aldığı nakliye hizmetlerine ilişkin hak ediş süreçlerinde, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarının işlendiği iddiasıyla Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Kontrol Teşkilatında görev yapan 4 askeri personel ile firma yetkilisi hakkında zincirleme şekilde 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'rüşvet', firma adına hak ediş evrakına imza atan 15 kişi hakkında ise zincirleme şekilde 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan kamu davası açılmıştı.