  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Karaborsa bilet sitelerine erişim engeli
Takip Et

Karaborsa bilet sitelerine erişim engeli

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, sitelere erişim engeli konuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karaborsa bilet sitelerine erişim engeli
Takip Et

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. 

Soruşturma kapsamında, karaborsa satışa aracılık ettiği tespit edildiği belirtilen beş internet sitesine erişim engeli getirildi. Karaborsa bilet sitelerine erişim engeli - Resim : 1

Engel getirilen siteler

Başsavcılığın açıklamasına göre; Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, taraftarların ve kulüplerin mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yetkisiz bilet satışına aracılık ettiği belirlenen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com, ticketbix.com adresleri hakkında işlem yapıldı.

İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı yasa kapsamında söz konusu sitelere 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı verdi.

Gündem
Bingöl'de 120 öğrenci öğle yemeği sonrası hastaneye kaldırıldı
Bingöl'de 120 öğrenci öğle yemeği sonrası hastaneye kaldırıldı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Manisa uyarısı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Manisa uyarısı
Milli Savunma Bakanı Güler'den teğmenler açıklaması: İhraç sebeplerini paylaştı
Milli Savunma Bakanı Güler'den teğmenler açıklaması: İhraç sebeplerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunulacak
11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunulacak
MHP'den 'Terörsüz Türkiye Süreci' yorumu: Geri dönülmez bir noktadayız
MHP'den 'Terörsüz Türkiye Süreci' yorumu: Geri dönülmez bir noktadayız