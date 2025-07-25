Karabük'te 30 kilometre çapında yayılan yangında 15 köy boşaltıldı, bin 306 kişi tahliye edildi
Karabük'te 30 kilometre çapta etkisini sürdüren orman yangınında boşaltılan köy sayısı 15'e yükselirken, 703 haneden bin 306 kişi tahliye edildi.
Karabük'te orman yangınının üçüncü gününde söndürme çalışmaları havadan 2 uçak ve 16 helikopter desteğiyle sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın yaklaşık 30 kilometre çapta devam ediyor.
Zaman zaman rüzgarın etkisini arttırması ekiplerin müdahalesini de zorlaştırıyor.
Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, itfaiye hortumu ile itfaiye personeli ile birlikte alevlere müdahale etti.
Zaman zaman dumana maruz kalan ekipler güvenlik nedeniyle bölgeden çıkmak durumunda kaldı.
Tedirgin eden yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 15'e çıkartılırken 703 haneden bin 306 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.