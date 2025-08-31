  1. Ekonomim
Karabük'te orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı

Karabük'te yaklaşık 5 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın dron ile görüntülenirken, tebdir amacıyla Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı.

Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayıp, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.Karabük'te orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı - Resim : 1 Yangına 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın dron ile görüntülenirken, ekiplerin müdahalesiyle Saraycık köyü mevkiindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Karabük'te orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı - Resim : 2 Eflani'den Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan yangın nedeniyle Şamlar Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı.

