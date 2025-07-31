  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Karabük'te orman yangınında köyün bir mahallesi yok oldu
Takip Et

Karabük'te orman yangınında köyün bir mahallesi yok oldu

Karabük'te orman yangınlarından en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Kamış köyündeki bir mahalle 24 evin yanmasıyla yok oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karabük'te orman yangınında köyün bir mahallesi yok oldu
Takip Et

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 7 gün boyunca hem havadan hem karadan süren müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangını yerleşim bölgelerini de etkiledi.

25 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Karabük merkeze bağlı Kamış köyündeki Merkez Mahalle'de 6, Aktaş Mahallesi'nde 5 ve Aşağıyaka Mahallesi'nde 25 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, yangın sonrası köyü terk eden vatandaşların da evlerine dönmeye başladığı görüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gönderilen konteynerlerin kurulumunun tamamlanmasının ardından vatandaşlar geçici barınma alanlarına yerleşti.
Köy muhtarı Recep Özdal, "Ekipler köyde çalışmalara başlamışlardı. Merkez Mahalle'ye 3, Aşağıyaka Mahallesi'ne 2 konteyner koydular" ifadelerini kullandı.

"Tüm evler yandı, 1'i sağlam kaldı"

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Özdal, "Merkezde 6, Aktaş'ta 5 ev ve 2 samanlık, Aşağıyaka'da tüm evler yandı, 1'i sağlam kaldı" diye konuştu. Köyde yaşamın normale dönmeye başladığını aktaran Özdal, "Valimiz ve bakanlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Ertesi gün jeneratör ile köye elektrik verilmeye başlandı. Asfaltımız atıldı" dedi.

TBMM komisyonu için partiler üyelerini belirledi! İYİ Parti ve DP bildirimde bulunmadıTBMM komisyonu için partiler üyelerini belirledi! İYİ Parti ve DP bildirimde bulunmadıGündem

 

Logo Yazılım, NextGeneration programıyla ikinci kuşağı geleceğe hazırlıyorLogo Yazılım, NextGeneration programıyla ikinci kuşağı geleceğe hazırlıyorŞehirler

 

Gündem
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen başvuru süresi mesai bitimiyle sona erdi
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen başvuru süresi mesai bitimiyle sona erdi
Başkent'te kritik zirve: Gabon Cumhurbaşkanı Nguema Ankara'da
Başkent'te kritik zirve: Gabon Cumhurbaşkanı Nguema Ankara'da
TBMM komisyonu için partiler üyelerini belirledi! İYİ Parti ve DP bildirimde bulunmadı
TBMM komisyonu için partiler üyelerini belirledi! İYİ Parti ve DP bildirimde bulunmadı
Fatih Erbakan: Kaygı ve itirazlarımıza rağmen Komisyon çalışmalarına katılıyoruz
Fatih Erbakan: Kaygı ve itirazlarımıza rağmen Komisyon çalışmalarına katılıyoruz
Gazeteci Ercüment Akdeniz’in tutukluluğunun devamına karar verildi
Gazeteci Ercüment Akdeniz’in tutukluluğunun devamına karar verildi
Adana’da orman kundakçıları Bayraktar TB2 İHA ile yakalandı!
Adana’da orman kundakçıları Bayraktar TB2 İHA ile yakalandı!