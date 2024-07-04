Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü arasındaki ormanda saat 08.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çok sayıda ekip müdahale ediyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 16 arazöz, 4 su ikmal tankı ve 2 dozer ile 124 kişilik ekibin müdahalesi sürüyor. Yangına havadan müdahale için ise bir yangın söndürme helikopterinin yola çıktığı belirtildi.

Valilikten açıklama geldi

Karabük Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Sabah saat 07.45 sıralarında Ovacık ilçemiz Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına 1 adet iş makinesi, 16 adet arazöz, 4 adet su tankeri ve 60 yangın söndürme personeli tarafından müdahale edilmektedir. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.