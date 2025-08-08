Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı: Valilikten açıklama geldi
Karabük’te ormanlık alanda yeniden alevlenen yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 161 personelle müdahale ediliyor.
Karabük’ün merkezine bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda 5 Ağustos’ta kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yüksek ve eğimli arazide etkili olan yangına müdahalesini sürdürüyor.
Valilikten açıklama geldi
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.
Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.