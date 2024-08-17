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Karabük'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor: TOMA'lar da devrede

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle tekrar yayılmaya başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Karabük'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor: TOMA'lar da devrede
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24 saat önce Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tekrar başlarken, öğle saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte yayılmaya başladı.


61 araç, 192 personel ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait iki adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederken, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangına müdahale ediyor. İş makineleriyle de arazözlerin giriş yapamadığı yerlere yol açılıyor.


Bölgeye, Bartın ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünden de ekipler sevk edildi.

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