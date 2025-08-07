  1. Ekonomim
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve önceki gün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Yeşilköy köyünün tahliye edilmesine karar verildi.Karabük'teki orman yangını yeniden başladı! 80 haneli köy tahliye edildi - Resim : 1

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü mevkisinde iki gün önce çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı. Bölgede Yeşilköy ve Arıcak köyleri sınırında yürütülen soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor.

Karabük'teki orman yangını yeniden başladı! 80 haneli köy tahliye edildi - Resim : 2

Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun çaba sarf ediliyor.Karabük'teki orman yangını yeniden başladı! 80 haneli köy tahliye edildi - Resim : 3

Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri köye gelerek megafonlarla tahliye anonsları yaparak vatandaşları güvenli alanlara yönlendirmeye başladı.
Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

