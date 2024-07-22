Karabük'teki orman yangınında alevler yayılıyor

Kale köyünde saat 15.15 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak büyüdü. Yangın için ilk etapta 8 arazöz, 4 su tankeri, 60 personel ve çok sayıda asker bölgeye sevk edildi. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 2.5 saattir yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangın söndürme çalışmalarına 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'na ait toplam 3 helikopter de havadan destek veriyor.

Karabük Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2024 günü saat 15.15 sıralarında merkez Zobran köyünün üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana gelen orman yangınına Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 1 su tankeri, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve 1 su tankeri, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 1 arazöz ve İl Özel İdaresi'ne bağlı 2 su tankeri olmak üzere toplam 8 arazöz, 4 su tankeri ve 60 personel ile müdahale edilmektedir" denildi.



Yangın havadan görüntülendi



Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın ve yürütülen çalışmalar ise İhlas

Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Dronla kaydedilen görüntüler, yangının etki altına aldığı alanı net bir şekilde gösterdi.

Manisa’daki orman yangını

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Seyitli Barajı mevkiinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Yunusemre Seyitli Barajı mevkiindeki ormanlık alanda saat 17.35 sıralarında yangına saat 17.48’de orman ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kastamonu'daki yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.



Yangın, saat 14.00 sıralarında Kastamonu Merkez ilçesi Alpagut köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve arazözlerin helikopter desteği ile yaptığı çalışma ile yangın 3,5 saatte kontrol altına alınabildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.



Yangınla ilgili bilgi veren Alpagut köyü muhtarı Satı Adalı, “Muhtemelen şişe kırıklarından çıkan bir yangın. Zaten o bölgede de orman işçileri çalışıyormuş. Şu anda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz müdahale etti. İki tane helikopter geldi. Ara ara rüzgar çıkıyor, alevi canlandırıyor” dedi.



Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Karaş köyü muhtarı Yaşar Nahar da, “Yangın ilk dağın diğer tarafında çıktı. Muhtemelen kozalak patlamasından ötürü bu kısma da sıçradı. Ben de ilk gelenlerdenim. Ekipler müdahale etti, kontrol altına aldılar" diye konuştu.

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına; 10 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 uçak ile müdahale etti. Yangın kısa sürede ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 0.2 hektar alan zarar gördü.