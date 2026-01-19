Karadağ Dışişleri Bakanı, Marmara Vakfı'nı ziyaret edecek

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç’in, ocak ayının sonunda Türkiye’ye gelerek bir dizi temasta bulunması bekleniyor. Bu ziyaret çerçevesinde, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, en son 31 Ekim 2025’te İstanbul’a gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü. Bu buluşmada, Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri, siyasi ve diplomatik işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgesel konular ele alınmış; taraflar, diyalog kanallarının açık tutulması ve mevcut işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda karşılıklı irade vurgusunda bulunulmuştu.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver kimdir?

Gazeteci, yazar ve sivil toplum yöneticisi Dr. Akkan Suver, Marmara Grubu Vakfı’nın başkanıdır. Uzun yıllardır vakıf çatısı altında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası diyalog, barış ve ekonomik işbirliği alanlarında öne çıkan bir isimdir.

Suver, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen ve devlet başkanları, siyasetçiler, akademisyenler ile iş dünyasını bir araya getiren Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin de kurucusudur. Türkiye merkezli bu platform, yıllar içinde uluslararası ölçekte saygın bir buluşma noktası haline gelmiştir.

Diplomatik alanda da görev alan Akkan Suver, Karadağ’ın İstanbul Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır. Uluslararası ilişkiler ve kültürlerarası diyaloga katkıları nedeniyle farklı ülkelerden çok sayıda ödül ve nişana layık görüldü.

Akkan Suver, halen Marmara Grubu Vakfı Başkanı olarak sivil toplum diplomasisi faaliyetlerini sürdürmektedir.