Karadağ, Türkiye için vizesiz seyahat hakkını geri getirdi!

Karadağ Hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını yeniden başlattı ancak kalış süresini 90 günden 30 güne düşürdü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz biçimde girişlerine yeniden imkan tanıyacak. Söz konusu kararın bu hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiği öğrenildi.

Vijesti.me'de yer alan habere göre açıklamada, Karadağ makamları ile Türk yetkililer arasındaki iş birliğinin geliştirildiği, güvenlik ve göç kontrollerinin artırıldığı ifade edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, bu kararın yasa dışı göçle mücadele ve Avrupa Birliği’nin vize politikasıyla uyum sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

Karara göre vizesiz kalış süresi 30 günle sınırlandırılırken, güvenlik riski değerlendirmesi yapılması halinde vize rejiminin yeniden uygulanabileceği vurgulandı.

Hükümet, daha sıkı bir vize ve göç politikasının yasa dışı göçün önlenmesi ve yabancıların ülkeye giriş ve ikametinin daha etkin denetlenmesi amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Hükümet üyeleri, İçişleri Bakanlığı ile Polis Müdürlüğü’nün, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yasa dışı göçe ilişkin aldığı kararlar kapsamında öngörülen tüm faaliyetleri yerine getirdiğini kaydetti.

Ayrıca bu kararın, Karadağ’ın Avrupa Birliği ile vize uyum süreci kapsamında hayata geçirilen daha geniş bir tedbir paketinin parçası olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Azerbaycan başta olmak üzere bazı üçüncü ülkelere yönelik vize uygulamalarının da 15 Ocak’a kadar AB politikalarıyla uyumlu hale getirileceği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, Karadağ Hükümeti’nin AB üyelik yükümlülükleri doğrultusunda, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nin vize politikasıyla tam uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.