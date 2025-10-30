Karadağ vizesi nasıl alınır? 30 Ekim tarihi ile devreye girdi! İşte Karadağ vizesi ücreti

Karadağ vizesi çalışma, eğitim, aile birleşimi gibi farklı gayelerde talep edilebiliyor. Vize izni alındıktan sonra, başvuru malikine ülke içinde oturum izni başvurusu yapma olanağı da sağlanıyor. Başvurular çoğunlukla 10 ila 15 iş günü içinde neticelenmekle beraber, istenen vize türüne göre bu süre uzayabiliyor. Negatif sonuçlanan başvurular için ise itiraz hakkı saklı. Peki, Karadağ’a vize almak için hangi adımlar izlenmeli, başvuru ücretleri ne kadar? İşte sürece dair tüm detaylar:

Karadağ vizesi nasıl alınır?

Karadağ vizesine başvuru yaparken istenen belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazır bulundurulması büyük önem taşır. Çünkü bu evraklar, hem başvurunun değerlendirilmesinde hem de ülkenin vatandaşlık koşullarına elverişlilik bakımından belirleyici rol oynar. Başvuru aşamasının ilk adımı, doğru bilgilerle doldurulmuş bir vize formu ve geçerlilik süresi en az 6 ay olan bir pasaport sunmaktır. “Karadağ pasaport istiyor mu?” sorusuna ise, evet, pasaport ve vize gerekliliğinin bulunduğu yanıtı verilebilir.

Gezi evvelinde pasaport süresinin yeterli olup olmadığını denetlemek, ülkeye girişte oluşabilecek problemlerin önüne geçer. Aynı zamanda Türkiye’den çıkış yapmadan önce ödenmesi gereken yurt dışı çıkış harcının yatırılmış olması da önemlidir. Başvuru dosyasında genellikle biyometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, gidiş-dönüş uçak rezervasyonu, konaklama bilgileri ve finansal durumunuzu gösteren belgeler yer alır. Tüm bu evrakların düzenli ve güncel olması, vize sürecinin olumlu sonuçlanma ihtimalini artırır.

Karadağ vize ücreti ne kadar?

Son olarak uygulanan tarife şu şekildedir. Karadağ'ın vize şartı getirmesinden sonra bu fiyatlar değişiklik gösterebilir. Ancak şu an için hali hazırdaki rakamlar böyle.

D tipi uzun süreli ziyaretçi vizesi: 80 Euro

Aile birleşimi vizesi: 80 Euro

Öğrenci vizesi: 80 Euro

Karadağ vize başvuruları nereden yapılır?

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, gerçekleştirdiği açıklamayla umuma mahsus (bordo) pasaport maliklerinin ülkeye girişlerinde artık vize uygulamasına tabi olacağını paylaştı. Duyuruda, vize başvurularının Karadağ’ın Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri bulunan Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabileceğinin altı çizildi.

Karadağ vizesi başvuru evrakları

Geçerli pasaport (son 10 yıl içinde alınmış, dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerli, 2 boş sayfa).

Doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu.

2 adet biyometrik fotoğraf (35x45 mm, beyaz fon, son 6 ay içinde çekilmiş).

Seyahat sağlık sigortası (en az 30.000 € teminatlı, tüm Schengen ülkelerini kapsayan).

Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu.

Konaklama belgesi (otel rezervasyonu veya davetiye mektubu).

Son 3 aya ait banka hesap dökümleri ve mali durum belgeleri.

Çalışanlar için işveren yazısı + SGK belgeleri; öğrenciler için öğrenci belgesi.

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Evli kişiler için evlilik cüzdanı fotokopisi.

18 yaş altı başvuranlar için noter onaylı muvafakatname.

Vize ücret ödeme makbuzu