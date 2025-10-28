Karadağ’dan yeni karar: Hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacak

Karadağ, Türkler için yeni vize prosedürlerini açıkladı.

Açıklamada ülkede bulunan yaklaşık 14 bin Türk'ün de Karadağ'da kalışlarının yasalara uygun ilerlemesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türkler için de hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağı açıklandı.

İki Türk gözaltına alınmıştı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı.

Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.