  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Karadağ’dan yeni karar: Hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacak
Takip Et

Karadağ’dan yeni karar: Hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacak

Karadağ hükümeti, ülkeye girişte Türk vatandaşları için hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karadağ’dan yeni karar: Hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacak
Takip Et

Karadağ, Türkler için yeni vize prosedürlerini açıkladı.

Açıklamada ülkede bulunan yaklaşık 14 bin Türk'ün de Karadağ'da kalışlarının yasalara uygun ilerlemesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türkler için de hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağı açıklandı.

İki Türk gözaltına alınmıştı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı.

Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

AFAD duyurdu: Sındırgı'da peş peşe depremlerAFAD duyurdu: Sındırgı'da peş peşe depremlerGündem
500 bin sosyal konut projesi | Hangi ilde kaç bina inşa edilecek?500 bin sosyal konut projesi | Hangi ilde kaç bina inşa edilecek?Ekonomi
Yeni düzenleme yolda: Doğum ve babalık izinleri uzatılıyorYeni düzenleme yolda: Doğum ve babalık izinleri uzatılıyorGündem
Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışta: En ucuz bilet ne kadar?Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışta: En ucuz bilet ne kadar?Ekonomi

 

Gündem
Cumhuriyet'in 102. yılı Ankara'da yürüyüş ve konserlerle kutlanacak
Cumhuriyet'in 102. yılı Ankara'da yürüyüş ve konserlerle kutlanacak
KKTC’de 20 bin öğrenci kayıp: Pasaportlarına el konulup zorla çalıştırılıyorlar
KKTC’de 20 bin öğrenci kayıp: Pasaportlarına el konulup zorla çalıştırılıyorlar
Canan Kaftancıoğlu: 2019 yerel seçimlerinden casusluk çıkmaz; çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar
Canan Kaftancıoğlu: 2019 yerel seçimlerinden casusluk çıkmaz
Pendik'te hastane yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi
Pendik'te hastane yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi
Balıkesir'de 330 artçı sarsıntı kaydedildi
Balıkesir'de 330 artçı sarsıntı kaydedildi
Başsavcılık, Minguzzi davasında istinafa başvurulduğunu açıkladı
Başsavcılık, Minguzzi davasında istinafa başvurulduğunu açıkladı