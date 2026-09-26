Karadağ’ın Türkiye’ye vize uygulayacağı tarih belli oldu

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Türk vatandaşlarının kısa süreli seyahatlerde uzun süredir vizesiz olarak ziyaret ettiği Karadağ, vize politikasında değişikliğe gidiyor. Avrupa Birliği’nin vize politikasıyla uyum sağlama çalışmaları kapsamında alınan karar doğrultusunda, 1 Kasım 2026 itibarıyla bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize zorunluluğu başlayacak.

Mevcut uygulamada Türk vatandaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Ancak bu uygulama 31 Ekim 2026 günü sona erecek. Bu tarihten sonra Karadağ’a seyahat etmek isteyen bordo pasaport sahiplerinin önceden vize başvurusunda bulunması gerekecek.

Türkiye ile birlikte çok sayıda ülke etkilenecek

Karadağ hükümetinin ülkenin vize rejiminde değişiklik öngören düzenlemeyi 23 Temmuz 2026’da kabul ettiği bildirildi. Kararın temel gerekçesinin, Karadağ’ın vize uygulamalarını Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getirmek olduğu belirtildi.

Yeni düzenleme yalnızca Türkiye vatandaşlarını değil, Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsayacak. Bu ülkelerin vatandaşları da 1 Kasım’dan itibaren Karadağ’a seyahat edebilmek için vize almak zorunda olacak.

Düzenleme, Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Budva ve Kotor gibi turistik bölgelerde de geçerli olacak. Bu destinasyonlar için ayrı bir vize uygulaması bulunmadığından, Karadağ genelinde uygulanacak yeni giriş kuralları bu bölgeleri de kapsayacak.

Schengen ve ABD vizesi olanlara istisna

Yeni vize uygulamasına rağmen bazı kişiler için istisnalar bulunuyor. Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesine sahip olan kişiler, belirlenen koşulları karşılamaları halinde Karadağ’a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.

Aynı şekilde, söz konusu ülkelerde geçerli oturum izni bulunan kişiler de belirli şartlar kapsamında 30 güne kadar Karadağ’da vizesiz kalabilecek.