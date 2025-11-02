Karadağ’ın vize kararı sonrası turlarda değişiklik: Rota yeniden çizildi

Vizesiz seyahatin popüler adreslerinden biri olan Karadağ, Kasım ayı itibarıyla bu uygulamaya son verdi. Artık Türkiye’den Karadağ’a gitmek isteyen vatandaşların konsolosluktan randevu alarak vize başvurusunda bulunması gerekiyor. NTV'nin haberine göre kararın ardından bazı turizm acenteleri Karadağ turlarını iptal ederken, bazıları ise programlarında vize sürecine uygun düzenlemelere gitti.

Yolculara iade ve tarih değişikliği hakkı

Bir tur şirketinin genel müdürü Orhan İşcil, yakın dönemde Karadağ'a seyahati olan yolcuların havayolu şirketleri tarafından haklarının iade olacağını veya tarih değiştirmede haklarının olduğunu bildirdi.

İşçil, şu an sahil yoluna inen bölümün kullanılmayacağını ve bundan dolayı da Karadağ kısmına girilemeyeceğinden Saraybosna, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk sahil hattının artık kullanılmayacağını dile getirdi.

Ne olmuştu?

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı. Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti. Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.