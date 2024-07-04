Karadeniz Ereğli'de denize girişler engellendi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolundaki mavi bayraklı "Sevgi ve Barış Plajı", "Mevre Altı Plajı", mesire alanı ve çevresinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sevgi ve Barış Plajı sorumluluk bölgesinde denizde oluşan dalgalar nedeniyle denize girişlerin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Aqua Park, dinlenme noktaları ve kumsalda hizmetlerin devam ettiği açıklamada, belediye görevlilerinin, sorumluluk alanında halkın güvenliği için denize girişlere izin vermediği kaydedildi.

3 genç boğulma tehlikesi atlattı

Öte yandan, bölgede denize giren 3 gencin boğulma tehlikesi geçirdiklerinin görülmesi üzerine müdahale edildi. Cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.