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Karadeniz geç ısındı,  geç soğuyor! Samsun, Akdeniz ve Ege'yi yakaladı

Yaz başında Türkiye’nin en soğuk deniz suyuna sahip olan Samsun, Akdeniz ve Ege’de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle bu bölgelerin su sıcaklığına yaklaştı.

Haber Merkezi
İHA
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Karadeniz geç ısındı,  geç soğuyor! Samsun, Akdeniz ve Ege'yi yakaladı
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Haziran ayında 19 derece ile Türkiye’nin en soğuk deniz suyu sıcaklığına sahip olan Samsun, Akdeniz’e kıyısı olan şehirlerden 8, Ege’ye kıyısı olan şehirlerden ise 7 derece daha soğuktu.

Yazı kavurucu sıcakların etkisi altında geçiren ve pek yağış almayan Samsun’da deniz suyu sıcaklığı 27 Ağustos itibarıyla 27 derecede kalıp, Ege’ye kıyısı olan İzmir, Aydın, Balıkesir gibi illeri geride bıraktı. Akdeniz’e kıyısı olan illerdeki deniz suyu sıcaklığı farkını ise yaz aylarının başına göre yarı yarıya indirdi.


Karadeniz’de Giresun ile birlikte en sıcak deniz suyuna sahip olan Samsun'un Akdeniz illerinin karasuları ile arasında halen 4 derecelik sıcaklık farkı bulunuyor.

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