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Karadeniz semaları Türk muharip uçaklarla yankılandı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Karadeniz semaları Türk muharip uçaklarla yankılandı
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Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk muharip uçakları Karadeniz’de kanat çırptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçakların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini duyurdu.

MSB görüntüleri paylaştı

Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti" denildi.

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