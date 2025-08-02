Karadeniz semaları Türk muharip uçaklarla yankılandı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Türk muharip uçakları Karadeniz’de kanat çırptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçakların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini duyurdu.
MSB görüntüleri paylaştı
Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti" denildi.