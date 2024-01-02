Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 20 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) 20 akademisyen alımı yapılacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler ile Tıp fakültelerine 1'er doktor öğretim üyesi, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokuluna ise 1 öğretim görevlisi alınacak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 6, Mühendislik Fakültesinde 5, Edebiyat Fakültesinde 3, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinde 2, Sağlık Bilimleri Fakültesinde de 1 araştırma görevlisi istihdam edilecek.
Kadrolara başvurular, 14 Ocak'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.