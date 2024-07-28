Karadeniz’de denizin rengi değişti
Karadeniz'deki aşırı yağışlar denizin rengini değiştirdi. Denizin mavi rengi çamura bulandı.
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Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar, su taşkınlarına neden olarak bölgedeki doğal güzellikleri etkiledi.
Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin rengini maviden kahverengine çevirdi.
Akliman sahilinde, sel sularının getirdiği çamur ve toprak, deniz yüzeyinde belirgin bir bulanıklık oluşturdu.
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