  3. Karadeniz'de fırtına öncesi hazırlık: Yük gemileri limana demirlendi
Karadeniz'de fırtına öncesi hazırlık: Yük gemileri limana demirlendi

Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana sığındı.

Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine demir attı.

Uyarı dolayısıyla küçük tekneleriyle avcılık yapan balıkçılar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda, vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

