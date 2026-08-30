Karadeniz’de İHA alarmı: Limanda giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçıların liman açıklarında bir İHA fark etmesi, bölgede kısa süreli hareketliliğe yol açtı.

Giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu

Edinilen bilgilere göre, Alaplı Limanı açıklarında bir İHA fark edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, tedbir amacıyla limana giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri kontrollü şekilde imha etti

İHA’nın bir süre sonra dalgaların etkisiyle Karadeniz Ereğli açıklarına doğru sürüklendiği öğrenildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, İHA’yı kontrollü şekilde imha etti. İmha işleminin ardından ekipler tarafından bölgede tarama çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Alaplı Limanı’ndaki giriş ve çıkış yasağı kaldırıldı.