Karadeniz'de ilk kez 2008'de görülmüştü, yeniden ortaya çıktı! Vampir kelebekler kapı, pencere açtırmıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tarım arazilerinde ilk kez 2008 yılında görülen ve bitkilerin özsuyunu emdiği için 'Vampir Kelebek' olarak adlandırılan Ricania Simulans, son günlerde sıcaklıkların artması ile yeniden kendini ortaya çıktı.

Takip Et

Rize’de yeşil bitkilerin özünü emdiği için 'vampir kelebek' olarak adlandırılan ve çiftçilerin kabusu haline gelen Ricania Simulans'ın yumurtlama dönemi olan temmuz ayında bıraktığı yumurtalar ağustos ayında kelebeğe dönüşünce bitkilere ciddi anlamda zarar veriyor.

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Adnan Cengiz, vampir kelebeklerin çay başta olmak üzere tüm bitkilere zarar verdiğini söyledi.

Cengiz "Karadeniz bölgesinde Rize Çayeli’nde bu kelebek haddinden fazla türedi. Salatalıkları, fasulyeleri ve meyveleri tamamen kuruttu. Tarım Bakanımız; bunun için, bilhassa bu kelebekler için şikâyetçiyiz. Gece evde oturamıyoruz, gece kapılara ve pencerelere çıkamıyoruz. Her taraf kelebek dolu... Bundan biz rahatsızız, ne olacak bilmiyoruz. Karadeniz bölgesini bu kelebekler tamamen sardı. Rahatsız oluyoruz, hiç meyve ve çay kalmadı. Basbayağı bizi rahatsız ediyor. Buna büyüklerimiz bir el atsa da bunlardan bizi kurtarsınlar" dedi.

