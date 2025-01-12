Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 12, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-01-12
Saat:17:49:10 TSİ
Enlem:44.33417 N
Boylam:36.55917 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/OxznwP9snu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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