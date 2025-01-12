  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Prof. Dr. Bektaş’tan Karadeniz için korkutan uyarı: Depremin etkisi 7 büyüklüğünü de aşacakProf. Dr. Bektaş’tan Karadeniz için korkutan uyarı: Depremin etkisi 7 büyüklüğünü de aşacakGündem

 

Erzurum sallandı, Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli illeri saydı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeli varErzurum sallandı, Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli illeri saydı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeli varGündem

 

 

 

Gündem
'Yenikapı' düzenlemesi zamma yol açacak mı? İMEAK DTO’dan açıklama geldi
'Yenikapı' düzenlemesi zamma yol açacak mı? İMEAK DTO’dan açıklama geldi
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Valiliği uyardı: Hızı 75 km’yi bulacak!
İstanbul Valiliği uyardı: Hızı 75 km’yi bulacak!
Narlı-Marmara feribot hattında bazı seferler iptal
Narlı-Marmara feribot hattında bazı seferler iptal