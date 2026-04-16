Karadeniz'de petrol tankeri vuruldu: Türk kaptan yaralandı

Rus yetkililer, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz’de Liberya bayraklı bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırı sonucu geminin Türk kaptanının yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Limanda büyük yangın

Öte yandan Rus yetkililer ve yerel basın, gece düzenlenen geniş çaplı İHA saldırılarında Tuapse Limanı’nın da hedef alındığını bildirdi. Saldırılarda biri 14 yaşında bir çocuk olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin yaralandığı ve limanda büyük bir yangın çıktığı aktarıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken Karadeniz'de daha önce de petrol tankerleri saldırıya uğramıştı. Son olarak 26 Mart'ta İstanbul yakınlarında ham petrol yüklü bir Türk tankerine saldırı düzenlenmişti.