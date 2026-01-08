Karadeniz’de Rusya’ya giden petrol tankerine İHA saldırısı düzenlendi

Reuters'e bilgi veren denizcilik kaynakları, Rusya’ya giden bir petrol tankerinin Karadeniz’de insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını bildirdi. Lloyd’s List Intelligence ve ayrı bir deniz güvenliği kaynağının Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Palau bayraklı Elbus isimli tanker Çarşamba günü seyri sırasında hedef alındı.

Türk Sahil Güvenliği yardım etti

Lloyd’s List Intelligence, geminin makine dairesini hedef alan “insansız deniz aracı ve drone saldırısına” maruz kaldığını, gemide bulunan 25 mürettebattan hiçbirinin yaralanmadığını ve herhangi bir çevre kirliliği yaşanmadığını duyurdu. Saldırının ardından tanker, Türk Sahil Güvenliği’nden yardım talep etti ve rotasını değiştirerek Türk demirleme bölgesine yönlendirildi.

Güvenlik kaynakları, yapılan ilk değerlendirmelere göre olayın bir İHA saldırısı olduğunu belirtirken, saldırının arkasında kimin ya da hangi unsurun bulunduğunun henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

Bölgede deniz taşımacılığı riskleri yükseliyor

Karadeniz’de son aylarda artan saldırılar, bölgedeki deniz taşımacılığı için riskleri yükseltiyor. Kasım ayı sonlarında Ukrayna donanmasına ait insansız hava araçlarının Rusya’ya giden iki tankere saldırmasının ardından nakliye sigorta primleri artmış, Moskova misilleme tehdidinde bulunurken Ankara tarafları itidale çağırmıştı. Aralık ayı başlarında ise Rus bayraklı bir başka gemi denizde saldırıya uğradığını bildirmiş, ancak Kiev bu olayla bağlantısı olduğunu reddetmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Elbus tankerine yönelik saldırıyla ilgili sorulara yanıt vermezken, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ankara’daki Rusya Büyükelçiliği’nden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, Karadeniz’de artan güvenlik risklerinin enerji taşımacılığı ve sigorta maliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğine dikkat çekiyor.