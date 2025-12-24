Karadeniz'de Türk gemisi İHA ile vuruldu! 10 günde 4. saldırı

Ukrayna’dan Türkiye’ye yük taşıyan ve MT VIVO adıyla sefer yapan geminin, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeyken kamikaze tipi bir İHA tarafından vurulduğu bildirildi. Saldırının ardından geminin kaptan köşkünde kaydedilen görüntüler, yaşanan durumun ciddiyetini ortaya koydu. İHA’nın isabet ettiği anda köprü üstünü yoğun duman kaplarken alarm sistemleri devreye girdi. Mürettebatın panik yaşadığı anlarda, gemi personelinden birinin geminin yaşam alanının hedef alındığını ifade ettiği duyuldu.

Son günlerde artan saldırılar

Aralık ayı içerisinde Karadeniz ve çevresinde Türk gemilerine yönelik saldırıların arttığı dikkat çekti. Odessa Limanı’nda demirli bulunan Cenk T isimli gemi ile hemen yanındaki başka bir Türk gemisi füze saldırısı sonucu hasar aldı. 14 Aralık’ta ise tahıl koridorunda seyreden VIVA adlı gemi saldırıya uğradı. MT VIVO’ya yönelik son saldırıyla birlikte, Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen saldırılarda hedef alınan Türk gemisi sayısı 4'e yükseldi. Aynı dönemde Karadeniz’de gemilere yönelik saldırılar sürerken, Ankara’da ROKETSAN çevresine, İzmit’te Gölcük Deniz Üssü yakınına ve Bandırma’daki 6’ncı Ana Jet Üssü civarına da İHA düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı

22–23 Aralık gecesi yaşanan olayda, seyir halindeki geminin yaşam alanı kamikaze İHA tarafından vuruldu. Saldırı sonrasında mürettebatın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, kaptan köşkünün yoğun dumanla kaplandığı ve alarm seslerinin yükseldiği görüldü. Görüntülerde, bir gemi çalışanının camları açmaya çalıştığı, geminin ağır hasar aldığına dair bağırarak uyarıda bulunduğu anlar yer aldı. Yangın ve duman nedeniyle görüşün tamamen kaybolduğu köprü üstünde, personelin gemi kaptanına gemiyi terk etmeyi önerdiği anlar da kayda geçti. Yapılan müdahaleler sonucunda yangının kontrol altına alındığı, geminin seyrine devam ettiği ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.