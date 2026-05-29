Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: İki denizci yaralandı
Ukrayna, Rusya'nın Odesa limanından Türkiye'ye doğru ilerleyen bir Türk gemisini İHA'yla hedef aldığını, yaralı iki denizcinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Ukrayna, Karadeniz'de bir Türk gemisinin İHA ile hedef alındığını belirtti.
Ukrayna, Odesa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı.
Geminin Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı belirtildi.
Ukrayna medyasında yer alan habere göre saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.
Daha önce de benzer saldırılar yaşanmıştı
Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Karadeniz'de benzer olaylar geçen aylarda da yaşanmıştı .
Son olarak geçen mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla (İDA) vurulmuştu.
Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen son olayda 25 mürettebat tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı.