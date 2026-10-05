Karadeniz'de Türk sahipli gemiye İHA saldırısı: 2 denizci hayatını kaybetti

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Karadeniz'de Türk sahipli ROYAD MAMMADOV adlı kuru yük gemisinin bir İHA tarafından vurulduğu iddia. Romanya açıklarında çıkan yangının ardından batan gemideki 11 mürettebat kurtarılırken, 2 denizci hayatını kaybetti.

Romanya açıklarında yangın çıktı

Olay, Romanya'nın Karadeniz'deki Pescăruş petrol ve gaz platformu yakınlarında meydana geldi. Romanya makamları, gemide yangın çıktığını ve batma tehlikesi bulunduğunu açıklayarak bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Romanya merkezli News.ro'nun haberine göre geminin bir İHA tarafından vurulduğu ileri sürüldü. Olayın, Romanya karasularının dışında ve kıyıdan yaklaşık 20 deniz mili açıklarında gerçekleştiği belirtildi.

11 mürettebat kurtarıldı

Romanya İçişleri Bakanlığı, gemide bulunan 11 mürettebatın kurtarıldığını, 2 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra arama-kurtarma gemileri ve helikopterler katıldı.

İstanbul merkezli Spring Marine'e ait olduğu bildirilen ROYAD MAMMADOV, Saint Kitts ve Nevis bayrağı taşıyordu. Ukrayna'nın İzmail Limanı'ndan ayrılan geminin İtalya'nın Ravenna Limanı'na gitmek üzere yola çıktığı ve tahıl taşıdığı aktarıldı.

Romanya makamlarının ilk açıklamalarında yangının nedenine ilişkin ayrıntı verilmedi. Geminin İHA tarafından vurulduğu iddiası ise Romanya basınında yer aldı.