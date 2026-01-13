Karadeniz'de Yunanistan merkezli dört tanker Ukrayna'ya ait İHA'larla vuruldu

Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na (CPC) ait terminal çevresinde tansiyon yükseldi. Reuters’a konuşan sekiz ayrı kaynağın aktardığı bilgilere göre, bölgeden petrol almak üzere ilerleyen Yunanistan merkezli işletmelere ait dört petrol tankeri, kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarının hedefi oldu.

Saldırının sorumluluğuna ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmazken, Ukrayna tarafından konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. CPC yönetimi de yaşananlarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Gemilerden birinde yangın çıktı

Saldırıya uğrayan gemilerle ilgili detaylar, Karadeniz'deki ticaret yollarının güvenliğine dair endişeleri derinleştirdi. Kaynaklar, hedef alınan gemilerden ikisinin Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen Delta Harmony ve Thenamaris tarafından işletilen Matilda olduğunu belirtti. LSEG verilerine göre Delta Harmony'nin Tengizchevroil'den, Matilda'nın ise Karachaganak sahasından petrol yüklemesi bekleniyordu. Deniz güvenliği kaynakları, gemilerden birinde yangın çıktığını ancak mürettebat tarafından kısa sürede söndürüldüğünü aktardı.

Yunanistan doğruladı

Yunan denizcilik şirketi Thenamaris'ten bir yetkili, Matilda adlı tankerin CPC terminalinin 30 mil açığında beklerken iki İHA tarafından vurulduğunu doğruladı. Yetkili, saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını, güverte yapılarında oluşan hasarın küçük çaplı olduğunu ve geminin denize elverişliliğini koruyarak bölgeden uzaklaştığını ifade etti. Delta Tankers ise Reuters'ın yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.