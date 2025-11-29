  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı (Video)
Takip Et

Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı (Video)

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında dün vurulan yabancı menşeli geminin görüntüleri ortaya çıktı. Geminin isabet aldığı an, dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı (Video)
Takip Et

Dün Karadeniz açıklarında seyreden yabancı menşeli bir gemi, henüz kim tarafından gerçekleştirildiği belirlenemeyen bir saldırı sonucu vuruldu.

Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı (Video) - Resim : 1

İsabet sonrası gemide yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemiye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle gemideki 25 personel güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kocaeli Valiliği konuya ilişkin açıklamasında, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide meydana gelen olayda, 25 personel tahliye edilmiş olup sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verdi.

Vurulma anı dron kamerasına yansıdı

Olayın ardından geminin vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Dron kamerasının kaydettiği görüntülerde geminin isabet almasıyla birlikte alevlerin yükseldiği ve yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görülüyor.

Bakan Uraloğlu: Kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu (Video)Bakan Uraloğlu: Kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu (Video)Gündem
Bakanlık açıkladı: Karadeniz'de gemiye ikinci saldırıBakanlık açıkladı: Karadeniz'de gemiye ikinci saldırıGündem

 

Gündem
Papa 14’üncü Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde
Papa 14’üncü Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde
Bu kış Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? 'Daha sıcak' bir kış kapıda (Video)
Bu kış Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? 'Daha sıcak' bir kış kapıda (Video)
Bakan Uraloğlu: Kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu (Video)
Bakan Uraloğlu: Kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu
İzmir Dikili'de araçlar su altında kaldı (Video)
İzmir Dikili'de araçlar su altında kaldı (Video)
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu (Video)
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu (Video)
Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video)
Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video)