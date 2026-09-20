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Karadenizli fırıncı hamsili simit yaptı: 'Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?'

Ordu’da bir fırıncının Karadeniz’in simgesi hamsi ile geleneksel simidi buluşturduğu “hamsili simit”, müşterilerden yoğun ilgi gördü.

Haber Merkezi
AA
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Karadenizli fırıncı hamsili simit yaptı: 'Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?'
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit, müşterilerden ilgi gördü.

Karadenizli işletmeci Bahtiyar Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.

Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine​​​​​​​ sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık" dedi.

Hamsili simidin hazırlanma sürecinin yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Bodur, bundan sonraki süreçte çeşitli balık türlerini simitle buluşturmayı planladığını kaydetti.

Karadenizli fırıncı hamsili simit yaptı: 'Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?' - Resim : 1

Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler" diye konuştu.

Karadenizli fırıncı hamsili simit yaptı: 'Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?' - Resim : 2

İç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu ise çok beğendiği ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.

Karadenizli fırıncı hamsili simit yaptı: 'Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?' - Resim : 3

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