Karaismailoğlu: Kalıcı konutların temeli atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman’daki konteyner kenti ziyaretinde deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kalıcı konutların planlaması yapılıyor. Temeli atılıp başlayacak. Önümüzde 1 yıllık süreç var yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli hayat olacak. Sadece bizim için şu an gerekli olan zaman. Bütün arkadaşlarımızla birlikte süreci devam ettireceğiz.

Ulaştırma Bakanlığı olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. 15 günlük sürede, Bakanlığımız, karayolları, havayolları, demiryolları başarılı bir süreç geçirdi. Ulaşım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladılar. Yunanistan büyüklüğündeki coğrafyayı etkileyen bir alanda sadece birkaç yolumuz depremden etkilendi ve onarım yaparak ulaşım ihtiyacını sağladık.

Trenlerimiz, garlarımız vatandaşlarımıza ev sahipliği yaparak barınma ihtiyaçlarını giderdiler. Hatay bölgesinde bütün ikmallerimizi denizden gerçekleştirdik. Kruvaziyer gemilerimizde depremzedeleri misafir ediyoruz. İkmallerimiz, tahliyelerimiz, deniz otobüslerimiz başarılı bir sınav verdi.

İnşallah sadece bundan sonra gerekli olan zaman. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah böyle büyük afetleri yaşamamak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."